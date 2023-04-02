Живот растет не по дням: беременная Брутян показала, как изменилась ее фигура

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Жена Прилучного показала, как стремительно меняется ее фигура с приближением даты родов.

Беременная Зепюр Брутян проводит вечера не на светских тусовках в компании подруг, а дома. Девушка готовится к первым родам, она много гуляет на свежем воздухе с домашними питомцами, ходит в зал, полезно кушает и занимается обустройством жилья. Жена Прилучного показала процесс пересадки домашнего растения в своем блоге в Instagram*.

«Хочется, чтобы все вокруг цвело», — написался 27-летняя хозяйка.

На опубликованных фотографиях девушка показала, как стремительно меняется ее фигура с приближением даты родов. Если бы у девушки было желание маскировать растущий живот, то ей бы это уже сейчас не удалось. Даже при помощи просторной одежды.

Беременная Брутян пересаживает цветок. Instagram* / zepyur_brutyan

Прежде Брутян была на обследовании в клинике, где она будет рожать первенца.

«Слушаем сердечко», — написала актриса под видео из кабинета врача.

Зепюр посещают популярную среди российских звезд клинику, которая предполагает звездным пациентами услуги высшего класса за большие деньги.

Судя по всему, Прилучного не было рядом с Брутян, так как на днях у него начались съемки в новом большом проекте и теперь он почти не бывает дома. Он играет одну из главных ролей в фильме «Война и музыка» режиссера Сарика Андреасяна.

Павел Прилучный со скандалом развелся с Агатой Муцениеце в 2020 году. На первый взгляд кажется, что бывшие смогли наладить общение ради детей, Мия и Тимофей видятся с отцом и его новой женой, Муцениеце не препятствует.

Но, по мнению Муцениеце, не все так хорошо, как выглядит на фото в социальных сетях. Например, Прилучный не посетил праздник дня рождения детей, которые организовала экс-супруга, хотя получал приглашения. Их дочь, считает актриса, до сих пор не пережила расставание, так как девочка до последнего верила, что мама и папа помирятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Прилучного на последних месяцах беременности отправилась в спортзал.

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