«Ничего не осталось»: как Татьяна Васильева устроила страшный пожар в гостинице

Татьяна Васильева рассказала, что однажды устроила пожар в гостиничном номере

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса прилегла отдохнуть и уснула, пока в номере работал кипятильник.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева однажды едва не сожгла целый номер в норвежской гостинице. Об этом она рассказала в эфире передачи на федеральном канале.

«В номере практически ничего не осталось. Прогорел белый диван пополам», — поделилась актриса.

Случилось все из-за работающего кипятильника, о котором Васильева благополучно забыла и уснула. Потерь избежать не удалось, но артистка все-таки вовремя проснулась и потушила огонь, не позволив ему распространиться за пределы номера и спровоцировать пожар во всей гостинице.

Сотрудники, которым Васильева сразу сообщила о произошедшем, восприняли ситуацию спокойно. А вот режиссер Станислав Любшин отреагировал совсем наоборот.

«Зачем ты его пригласила? Позвала бы нас, мы бы вытащили эту мебель. У нас так было в Красноярске. Мы сожгли диван, вынесли, сказали: „Не было“. Ты — дура!» — обрушился Любшин на актрису.

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