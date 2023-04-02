«Он поблагодарил всех, кто его поздравил»: Костомаров впервые вышел на связь

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У Жулина начали трястись руки, когда он услышал абсолютно адекватный, но слабый голос Костомарова.

Советский и российский фигурист, а также тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что недавно получил голосовое сообщение от олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом трогательном моменте тренер рассказал в эфире федерального канала.

Он рассказал, что в день рождения Костомарова 8 февраля все его друзья отправили ему голосовые сообщения на телефон, который был отключен. Ему наговорили кучу хороших вещей. И только два дня назад Роман Костомаров смог ответить на поздравления.

У Жулина начали трястись руки, когда он услышал голос Костомарова — абсолютно адекватный, но слабый. По словам тренера, Костомаров пообещал дальше бороться и не сдаваться.

«Он поблагодарил всех, кто его поздравил. Человек вышел из этого состояния», — цитирует Жулина федеральный канал.

Он пообещал, что будет заниматься, Жулин услышал в голосе Костомарова массу позитива. Откровенно говоря, тренер даже всплакнул, когда слушал, потому что он за него долго молился, как и вся страна.

Проблемы со здоровьем Романа Костомаров начались 10 января. Тогда он был госпитализирован в Коммунарку с двусторонней пневмонией. После этого знаменитость была введена в медикаментозную кому, а затем его подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая необходима для насыщения крови кислородом. После у спортсмена возникли проблемы с кровообращением. В связи с возникшим некрозом врачи ампутировали больному стопу левой ноги, а потом удалили некроз на правой, он отрезали ему пятку и пальцы. А потом и кисти обеих рук. Костомаров после операций перенес два инфаркта.

Костомарову 46 лет, он является победителем Олимпийских игр в Турине в 2006 году. Также в его активе есть две золотые медали чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы.

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