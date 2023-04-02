Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» родила дочку: «Новый свет нашей жизни»

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Актриса впервые стала мамой в 37 лет.

Американская актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни из «Теории большого взрыва», стала мамой в 37 лет. Для знаменитости это первый ребенок.

О рождении дочери Куоко рассказала на своей странице в социальных сетях, выложив серию фотографий с новорожденной дочкой. на одном из фото ребенка заботливо держит на руках Том Пелфри, возлюбленный актрисы и отец.

«Представляем Матильду Кармин Ричи Пелфри, новый свет нашей жизни! Мы очень счастливы и благодарны судьбе за это маленькое чудо», — написала Куоко.

Счастливые родители уже готовятся забрать дочку из роддома. Instagram* / kaleycuoco

Также в своем профиле она публично призналась, что после рождения малышки влюбилась в Тома Пелфри еще сильнее.

О том, что Кейли Куоко станет мамой, стало известно осенью прошлого года. Актриса долго не могла забеременеть и пробовала построить семью с пятью избранниками, прежде чем встретила Тома Пелфри, с которым смогла стать счастливой. Однако возлюбленные пока не узаконили свои отношения. Впрочем, ранее Кейли Куоко была в браке дважды, и оба союза не увенчались успехом.

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