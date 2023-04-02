КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на провокации

ЦТАК: КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

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Власти Пхеньяна призвали Вашингтон и Сеул задуматься о цене своих действий, если они не хотят «страшной трагедии».

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием. Согласно заявлению сестры Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чен, которое распространило Центрального телеграфного агентства Кореи, КНДР считает военные учения Вашингтона и Сеула провокациями.

«США и их последователям нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов», — говорится в заявлении.

Власти КНДР отметили, что, раз «силы сдерживания войны не действуют», совершенно очевидно, как будет использоваться ядерное оружие. Помимо совместных военных учений США и Южной Кореи, власти КНДР осудили решение подключить к этим учениям Японию.

Военные учения США, Японии и Южной Кореи ожидаются в акватории Японского моря на следующей неделе. Мероприятие планируют провести в связи с активизацией ракетных пусков КНДР.

А в июне США и Южная Корея намерены провести самые масштабные в истории военные учения, приуроченные к 70-летию альянса двух стран. В КНДР отметили, что данные учения напоминают народу о Корейской войне 1950–1952 годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как КНДР ответит на агрессию со стороны США.