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Глава европейской дипломатии указал, что ЕС будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ» на посту председателя.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вслед за некоторыми украинскими СМИ повторил язвительное высказывание о том, что начало председательства РФ в Совете Безопасности ООН «подходит для Дня дурака».

«Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он на своей странице в Twitter.

Также Боррель заверил, что Евросоюз и дальше будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ».

При этом западные политики буквально закрывают глаза на преступные действия киевского режима. Так, накануне стало известно о задержании настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобы «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По итогам заседания митрополиту Павлу назначили меру пресечения — два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

К слову, в апреле на период председательства РФ в Совете Безопасности ООН одними из ключевых тем станут: «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.

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