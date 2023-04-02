Звезда «Маргоши» Мария Берсенева рассекретила имя дочери

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О рождении дочки актриса мечтала 20 лет. Но как назвать малышку — долгое время не могла определиться.

Актриса Мария Берсенева, известная по роли в сериале «Маргоша», спустя почти четыре месяца после рождения дочери рассекретила ее имя. Знаменитость долго выбирала, как назвать ребенка. Ей не хотелось, чтобы наследница носила имя ее экранных героинь. Имя для наследницы пришло неожиданно — подсказку дал сон.

«Однажды мне приснился сон. Я родила дочку и мой муж, мы тогда еще не были знакомы даже, назвал ее Маруся. Собственно, он так и назвал. Не могу сказать, что я этому сопротивлялась», — рассказала Берсенева.

Дочери Марии Берсеневой всего три месяца. Instagram* / berseneza

Помимо сна Берсенева вспомнила, что бабушку мужа зовут Мария. Кроме того, подруга актрисы напомнила ей, что та еще 13 лет назад внезапно заявила, что дочь будут звать Маша. Путаницы из-за одинакового имени с дочкой в ее семье не возникает, заключила Берсенева.

К слову, для Берсеневой это уже второй ребенок. Старшего сына Никиту она родила в первом браке с Гурамом Кофенлу в 2002 году. Актриса тогда еще училась в ГИТИСе. Мальчик появился на свет через четыре месяца после свадьбы, а когда ему было полгода, родители развелись. В 2007-м артистка вышла замуж за кикбоксера Николая Берсенева, с которым была знакома со школы. Но и этот союз был расторгнут в 2010-м.

Третьего избранника и отца новорожденной девочки Берсенева предпочитает скрывать от публики. С годами она пришла к принципу — «счастье любит тишину». О беременности актриса тоже долгое время молчала. Только «на финишной прямой» звезда решила поделиться радостью с фанатами.

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