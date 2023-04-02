День единения РФ и Белоруссии: какой уровень отношений достигли две страны за годы дружбы

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Два государства исторически и ментально — один народ.

Помня о пословице, что один в поле не воин, Москва рассчитывает, что определенную долю в импортозамещении западных товаров могут заместить соседи по Евразийскому экономическому союзу. Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан — это не только «въездные ворота» для санкционной продукции, но и сами фабрики. Всероссийская академия внешней торговли выбрала 462 товарные позиции — это примерно треть от ввозимого, по которым самые лучшие перспективы. Особенно в этом вопросе выделяется Белоруссия, которая сумела сохранить и модернизировать большинство заводов, заложенных в советские годы.

Минск подтянул не только мясную и молочную продукцию, а также трикотаж, которые уже прочно обосновались на российском рынке, но и машиностроение, космические технологии и микроэлектронику. В этом убедился корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

45 километров от Минска. Небольшой городок Жодино вряд ли знают во всем мире, но вот машины, которые создают здесь — известны почти каждому на планете. Уникальные БелАЗы экспортируют на четыре континента.

«Это самый большой самосвал в мире. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса. Диаметр колеса — четыре метра, высота — с трехэтажный дом. Грузоподъемность — 420 тонн. Такие сейчас работают на шахтах в Кузбассе», — рассказала журналист.

Такого нет еще нигде — грузовики хоть и чуть меньше, всего двухсоттонники, но поднимаются в гору на электротяге, цепляясь пантографом за провода. Колоссальная экономия горючего. Скоро они будут на Сахалине.

«Россия на сегодняшний день наш стратегический партнер во всех отношениях, и с точки зрения кооперационного взаимодействия, и научно-исследовательской работы», — заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению «Белаз-Холдинг» рассказал Алексей Грачев.

А это великий камень — современный индустриальный парк, 11 тысяч гектаров. Крупнейший объект такого рода в Европе. Только населенных пунктов, в которых живут сотрудники заводов — здесь 15, резидентов — 60. Производство двигателей внутреннего сгорания, мобильных телефонов, компьютеров, суперконденсатов, лазеров — вся продукция проходит многочисленные сертификации, проверки, и тесты. Некоторые несмотря на супертехнологичность — весьма аналоговые.

Краш-тест стекла, которое выпускают на этом заводе. Оно разбивается так, что нет ни одного острого угла. Это стекла для автомобилей, сельхозтехники, автобусов. С России — расходники, с Белоруссии — прокалка и обработка. Такая вот кооперация.

«Российский рынок занимает порядка 80% от нашей реализации. Сотрудничаем с РФ на протяжении порядка 20 лет», — рассказал главный технолог стекольного завода Александр Чикунский.

«Сотрудничают страны даже в космосе. Мы на крыше Минского геостационарного центра. Эта антенна — совместное российско-белорусское детище. Антенну собирали вместе, она следит за космическими спутниками и всю информацию передает в единую базу», — рассказал журналист.

Один российско-белорусский спутник уже на орбите. Еще два на подходе. С них — оптика, с нас — электронная начинка. Сколько их, этих совместных проектов, видно здесь — на выставке конгресса молодых ученых, что проходит в Минске. Рядом с кевларовыми сверхпрочными бронежилетами стоят тепловизоры. Тут же лазерные дальномеры и медицинские приборы.

«Ученые, которые работали еще вчера в рамках своих лабораторий, научно-исследовательских институтов и центров вместе сверяют те планы и высекают те идеи, которые мы можем вместе разрабатывать ради реальных секторов экономики, и ради технологической независимости», — рассказал госсекретарь Союзного Государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

К технологической независимости ведут и эти коридоры Минского физтеха ведут. Более того — к разгадке зарождения вселенной. В его лабораториях работают над масштабным российско-белорусским проектом. Нашим адронным коллайдером.



«Мы — первые российские журналисты, которым показывают часть будущего проекта Ника — ускорителя частиц, что вскоре заработает в подмосковной Дубне. Резонатор для него делают здесь, в Минске. Это очень дорогостоящий металл — сверхчистый необий», — рассказал журналист.

Резонатор нужен для того, чтобы элементарные частицы внутри огромного коллайдера — в данном случае ускорителя «Ника» — летели быстрее. Сталкиваясь, они разбиваются на еще более мелкие, кварки и глюоны. Предпоследние в стандартной модели. Следующий на очереди — тот самый Бозон Хиггса — «частица Бога».

«Ника» — один из проектов Курчатовского института. Поэтому именного здесь, на территории Минского физтеха, открывается его филиал.

«Мы всегда отставали от США в разработке ядерного оружия. Сегодня мы в первый раз за всю историю впереди по всем статьям. И это связано с тем, что в новой России абсолютно новые результаты получены», — рассказал директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук

Вопрос более чем серьезный, когда Британия грозит нам снарядами с обедненным ураном, а США наращивают поставки вооружения на Украину, власти двух стран вынуждены защищать по сути общую границу. Россия разместит на территории Белоруссии «Искандеры» — ядерное тактическое вооружение. С любыми угрозами — военными или экономическими — справься можно только сообща, прямым текстом говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы видите, как экономику Евросоюза откровенно штормит. И там очень хотели бы решить свои проблемы за счет нас, как это было в 90-е, после распада СССР. Не получится! Мы поумнели», — заявил он.

В эти же дни в Москве в доме правительства встречаются премьеры двух стран. Договариваются о многом: снизить тарифы на перевозки, открыть больше совместных производств в регионах, объединить энергетические рынки.

«В ответ на западные санкции мы выработали скоординированные меры стратегического значения. Среди них — принципиальное решение о расчетах в российских рублях. Утверждение формул ценообразования на энергоносители. Согласование перспективных импортозамещающих проектов», — сказал на встрече премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Производство, экономика, политика, наука — что еще у нас общего? Конечно, образование и культура — мы читаем одни и те же книги, слушаем одну и ту же музыку. Ко дню единения России и Белоруссии в Москве дают концерт Сябры, в Минск приезжает знаменитый Сергей Ролдугин — художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки.

«В том-то и вся ценность искусства, что оно не разъединяет, а объединяет все. Великолепные шедевры в области искусства, музыки, балета, в области исполнения — они объединяют все самое лучшее», — сказал Ролдугин.

На сцене Минской Филармонии русскую классику вместе играют музыканты двух стран. И, пожалуй, это самый яркий символ единения людей, которые исторически и ментально — один народ.