Новые возможности: как реализация послания Путина укрепляет российскую экономику

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Особый вектор развития на ближайшие годы — суверенитет в сфере фармацевтики.

Годовая инфляция в России замедлилась до 4%. Это та цифра, которая дает надежду на снижение ставок по кредитам, на развитие деловой активности, позволяет строить долгосрочные планы населению и бизнесу.

Новую статистику озвучили на совещании президента страны Владимира Путина с Правительством, где решали как дальше развивать те позитивные тенденции, что наметились в экономике. Санкционную бурю пережили, что дальше?

«Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Причем действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — сказал на совещании глава государства.

Среднесрочная перспектива — это на горизонте до 2030 года. Рецепт развития намечается ожидаемый — импортозамещение. Ряд отраслей находятся в состоянии, где приходится это делать ускоренными темпами — самолетостроение, автостроение, машиностроение. В ряде отраслей, что называется «время терпит». Но промедление чревато гораздо большими проблемами, чем «возрастные» машинами на дорогах — например, фармацевтика.

На данный момент из списка жизненно важных лекарственных препаратов — 80% отечественного производства. Но лишь половина сделана из российского сырья. Да, основные поставщики фармсубтанций — это дружественные Индия и Китай. Но вопрос лекарственного суверенитета не терпит зависимости и от друзей. На этой неделе в России открылись три новых фармзавода — в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге. Два из них как раз производят фармсубстанции.

Всего правительство подготовило 162 крупных проекта в рамках импортозамещения. Дело обещает быть выгодным — та же фарминдустрия показывает небывалый рост и компании предлагают на свои облигации от 9 до 16% годовых прибыли. Правительство рассчитывает, что инвестировать в отечественное охотнее начнут и рядовые россияне, для чего подготовило новые инструменты, которые представили на суд президента. Глава государства оценил их коротко — «хороший набор».

Правительство разработало несколько проектов. Первый вариант, самый понятный — это долгосрочный накопительный счет. В первые три года после его открытия на каждый вложенный рубль Минфин готов добавить еще 25 или 50 копеек, или даже целый рубль в зависимости от доходов самого вкладчика. Для пролетариев ставка выше.

Начиная с 2024 года государство готово предоставлять налоговый вычет с отчислений на этот накопительный счет. Это еще плюс до 52 тысяч рублей в год, если вы платите стандартный подоходный налог. Но как обычно есть «но». Минимальный срок такого вклада — 15 лет.

Для нетерпеливых есть другие варианты — специальный инвестиционный счет от пяти лет, который даст право и на налоговый вычет. И доходы на нем не облагаются налогами. Либо полис ДСЖ (добровольное страхование жизни) с инвестированием, где, как мы понимаем, сроки рассчитываются индивидуально.

Государство, и это главное во всех трех продуктах — обеспечивает прозрачность сделок, страхует накопительные счета, а главное, гарантирует, что в сложной жизненной ситуации — например, при болезни или при потере работы — можно будет снять свои деньги досрочно. Точный список жизненных ситуаций предстоит еще утвердить, как и сами предложения правительства, но настроены там решительно.

«Предлагаются новые возможности для наших людей не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода. Эти две задачи: чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход, — из числа главных задач развития финансового рынка», — заметил Министр финансов РФ Антон Силуанов.