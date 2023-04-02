Кадровые перестановки: новыми главами Омской области и Чукотки стали политики из Донбасса

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Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что именно на Донбассе куются будущие управленческие кадры.

Новые российские регионы все сильнее интегрируются в политическую и экономическую жизнь Российской Федерации. На этой неделе президент страны Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности главы этого сибирского региона Виталия Хоценко. До этого он работал председателем правительства Донецкой народной республики (ДНР). Хоценко был уже на госслужбе и в других российских регионах, и в правительстве, стал финалистом конкурса «Лидеры России» и прошел обучение в «школе губернаторов», но трамплином в карьере стала именно работа на Донбассе в этот сложный период.

Под постоянными обстрелами была подготовлена программа развития ДНР до 2030 года, началось строительство важнейших социальных объектов и долгожданного водовода, который должен снять многолетнюю проблему региона.

К слову, две недели назад точно также, но из правительства Луганской народной республики (ЛНР), другой выпускник «школы губернатором» был отправлен руководить Чукоткой. Президент не раз подчеркивал, что именно на Донбассе, в Новороссии, куются будущие управленческие кадры. Его каждый разговор с губернатором теперь неминуемо сопровождается вопросом: «Что вы сделали для фронта, для победы?»

Связь с Донбассом теснее, чем кому-то могло показаться. Когда в четверг снег завалил трассу М-4 Москва-Ростов — от большой земли оказались отрезанными и Донецк с Луганском. Съезды в эти регионы с главной южной магистрали страны также оказались в зоне небывалого циклона. Вообще ситуация сложилась беспрецедентная и в плане погодных условий, в конце марта за один день выпала месячная норма снега, и по последствиям — движение встало на участке почти в 100 километров. Большегрузы и легковушки на летней резине не могли заезжать на обледенелые подъемы, и федеральную трассу парализовало.

На то, чтобы ее расшевелить, потребовались сутки: пассажиров машин, прежде всего, женщин с детьми вывозили снегоходами. Спасатели срезали ограждения и по встречке кое-как разводили потоки. Хотя, по большому счету, движение началось только, когда сугробы растаяли, все-таки это юг и в Ростовской области сейчас плюс 10-15 градусов.