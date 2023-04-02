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С каждым днем положение Украины становится все более шатким, но все это возможно только благодаря мужественным действиям российских военных на «первой линии».

Снежный циклон стал главной новостью недели в зоне СВО. Метель на самом активном Донецком фронте при относительно теплой погоде сделала невозможными маневры вне асфальтовых дорог.

Тем не менее наши войска наступали, сосредоточившись на трех крупных укрепрайонах ВСУ на Донбассе: Марьинка, Авдеевка и Артемовск.

В Авдеевке боевые действия с севера, востока и юга вплотную подошли к городским кварталам. Закончить окружение населенного пункта сложно как раз из-за непроходимости полей.

В Марьинке отбито здание районной администрации штурмовые действия перенесены за проспект дружбы.

В Артемовске идут напряженные бои как раз за здание администрации, центральный рынок уже под нашим контролем. Штурмовые группы методично проходят квартал за кварталом. ВСУ подтягивают резервы и пытаются контратаковать. Из-за плохой погоды, когда невозможно вести аэроразведку, эти наскоки бывают весьма внезапными. Военкор «Известий» Денис Кулага стал очевидцем такого яростного стрелкового боя.

Погода на всей линии донбасского фронта заметно ухудшается. Проезд тяжелой техники затруднен.

«Здешние реалии — это вот такие дороги, которые после дождя становятся непроходимыми, даже мощный „Урал“ утопает в грязи», — показывает корреспондент.

Полтора километра лесными тропами и выходим на спонтанный пересадочный контур.

«Даже в экстремальной ситуации у бойцов „Призрака“ есть всегда в рукаве козырь, потеряли одни колеса — тут же пересаживаемся на другие и продолжаем движение», — передает Денис Кулага.

Дальше уже первая линия, на которой вовсю идет подготовка к огневой работе. Операторы беспилотников следят за тем, куда летят снаряды.

«Фронт работы у наших минометчиков неизменен. Это, в принципе, те же окопы, которые они заливали еще месяц назад. Дело в том, что с тактической точки зрения — нашим войскам невыгодно занимать эти окопы, зато ВСУ постоянно пополняют их новым личным составом», — комментирует журналист.

На линии выхода собраны бойцы батальона «Призрак». И тут же происходит неожиданная «встреча».

«Что-то… Наверное, лучше мне полежать немного. Да тут и по деревьям видно, здесь лучше полежать. Бойцы ведут огонь», — передает военкор с линии огня.

Российские бойцы плотным огнем подавляют вражеские силы.

«Внезапно открыли огонь. Непонятно. Толком никто ничего не объясняет, что произошло», — передает под взрыв РПГ корреспондент.

«Была попытка очередная со стороны противника прорыв устроить. Позицию нашу занять в низине. Но мы попытку эту отбили, теперь выставляем усиленное охранение и ждем очередной атаки противника. Поэтому сегодня уже не совсем удачный момент будет для работы вам», — объясняет чуть позже ситуацию один из военных.

Пока тихо, выходим к нашему провожатому, держась ближе к старым окопам. В нескольких километрах стоят расчеты БПЛА, готовые продемонстрировать свою работу.

Ударные беспилотники заставляют противника идти на риск, тем самым раскрывая цели для крупнокалиберной артиллерии

Белый едкий дым расстилается по всему двору, как вестник того, что артиллерия поразила крупный военный объект. После работы расчет убывает в укрытие. А там российских бойцов ждут соседи — братья наши меньшие: кошка с котенком живут с солдатами уже полгода.

Не дождавшись контрбатарейной работы со стороны противника, минометчики выходят снова на поляну

«Из укрытия можно выходить, за нами уже отправляют автомобиль, соответственно, работа выполнена», — заключает военкор.

Ситуация для Киева становится все более шаткой. Еще одно крупное поражение ВСУ и весь карточный домик Зеленского может посыпаться, он сам это прекрасно понимает. Когда журналисты прямо спросили президента Украины, а что будет, если падет Артемовск, объявленный лично Зеленским — крепостью, он заявил, что тогда Запад будет неохотно посылать оружие, а главное — разочарованные украинцы начнут толкать на поиск компромисса с русскими.

Впрочем, поиск компромисса не означает капитуляцию Киева. На Западе прорабатывают разные варианты, в том числе отправку войск стран ЕС в виде «миротворческого контингента». Как признал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — тема эта поднимается уже давно, и по мере втягивания Запада все глубже в конфликт, вопрос становится обсуждаемым и легитимным.