Жена Прилучного на последних месяцах беременности отправилась в спортзал

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Супруга актера вот-вот впервые станет мамой. Многие на поздних сроках беременности сбавляют привычный ритм жизни, однако она к этому, кажется, не готова.

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая еще недавно сетовала на плохое самочувствие, на последних месяцах беременности отправилась в спортзал. Туда она пошла с любимым супругом. Она указала, что интересное положение — не повод забывать о своей фигуре, ведь беременность — это не болезнь.

«Чем больше срок, тем больше отекает тело, если ты мало двигаешься. А я хочу быстро прийти в форму после появления ребенка», — пояснила Брутян в своем блоге.

Зепюр Брутян в спортзале с мужем Павлом Прилучным. Instagram* / zepyur_brutyan

Брутян также отметила, что занятия спортом во время беременности обсудила со своим лечащим врачом. Он дал добро. Девушка заверила, что тяжелые гантели не поднимает, не приседает, не качает пресс, но на беговой дорожке по 30-40 минут ходит с огромным удовольствием.

К слову, для Прилучного это будет третий ребенок. В прошлом браке с Агатой Муцениеце у него появились сын Тимофей и дочь Мия, с которыми, кстати, новая жена знаменитости в прекрасных отношениях. А вот для Брутян это будет первый ребенок.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как жена Павла Прилучного сходила на УЗИ.

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