Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Наследница продюсера сообщила новость в День смеха, 1 апреля. Розыгрыш ли это?

Дочь Иосифа Пригожина Даная спровоцировала слухи о второй беременности. В социальной сети 26-летняя девушка опубликовала снимок своего теста на беременность и поинтересовалась, не только ли она одна она видит вторую полоску.

«Все, похоже, приплыли. Не могу понять, есть вторая полоска или нет?» — подписала кадр Пригожина.

Дочь Пригожина решила посоветоваться с публикой, есть вторая полоска на тесте или нет. Instagram* / danaya_prigozhina

Особо внимательные интернет-пользователи все же заметили вторую бледную полоску. Но поздравлять со скорым очередным пополнением не стали спешить. Ведь фото теста девушка опубликовала в День смеха, когда принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Публика решила чуть повременить и узнать, как будут развиваться события дальше.

К слову, если Пригожина действительно окажется беременна, то ребенок станет для нее вторым. Весной 2022 года она вышла замуж. Избранником стал Евгений Агиров. Уже в августе у пары родился первенец. Мальчика назвали Даниэлем.

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