Пятеро россиян пострадали в жестком ДТП с автобусом на Кубе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; mid.ru; 5-tv.ru

Детали случившегося уточняются. Предварительно, огромная машина съехала в кювет, пытаясь уйти от столкновения на дороге.

Туристы из РФ пострадали в ДТП с автобусом на Кубе. Об этом сообщила генконсул России в стране Нана Мгеладзе.

Предварительно, все произошло при попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем. Мгеладзе отметила, что водитель туристического автобуса не справился с управлением. В результате большая машина съехала в кювет и перевернулась, а пассажиры получили травмы различной степени.

Детали случившегося уточняются. Известно, что туристы возвращались в Варадеро после очередной экскурсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии.