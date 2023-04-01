Кто и когда может ввести войска на Украину: для чего Швеция готовит масштабные военные учения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Welscher; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Старт учений «Аврора 23» с участием около 30 тысяч военнослужащих запланирован Стокгольмом на 17 апреля. Стоит ли в скором времени ожидать шведских войск на украинской земле?

Ввод иностранных войск на Украину станет возможным только в случае, когда ситуация дойдет до «распила» ее территории. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился политолог Геворг Мирзаян, комментируя подготовку Швеции к масштабным военным учениям.

По мнению эксперта, шведские маневры отнюдь не говорят о намерении Стокгольма оккупировать территорию Украины. Это стандартные военные учения, которые каждая страна имеет полное право проводить на своей суверенной территории, подчеркнул Мирзаян. При этом он добавил, что и в будущем вводить свои войска на Украину будет вовсе не Швеция.

«Во-первых, если будет подготовка ввода войск, это будут не шведские, а польские войска. Во-вторых, для ввода войск нужен целый ряд условий, которые на сегодня не соблюдены», — отметил политолог.

По словам Мирзаяна, в первую очередь Польша должна будет получить официальное добро от США на ввод войск в Незалежную.

«Поляки не введут войска на Украину без гарантий того, что страны НАТО не вмешаются в случае ответных действий России. Если у поляков будут такие гарантии, тогда, да, они могут так рискнуть. А иначе зачем им прямая война с Россией без защиты со стороны НАТО?» — отметил политолог.

Кроме того, считает Мирзаян, ввод иностранных войск на Украину станет возможным только на финальном этапе конфликта, если ситуация дойдет до «распила» территории страны.

Чешское издание IDNES сообщило, что в Швеции 17 апреля стартуют масштабные военные учения «Аврора 23» с участием 26 тысяч шведских военнослужащих и еще нескольких тысяч из-за рубежа.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы все компоненты шведских вооруженных сил и сил безопасности, призывники, а также гражданские учреждения и компании.

Ранее политолог Леонид Крутаков в комментарии 5-tv.ru объяснил, с какой целью НАТО готовит в Европе крупнейшие в своей истории учения Air Defender с участием 200 истребителей и десяти тысяч военнослужащих.