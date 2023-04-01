Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

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В чем его обвиняет преступный киевский режим?

Митрополита Павла (Лебедь) из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца, сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале. Ему предъявлено обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского, отдающего преступные приказы бомбить Донбасс.

Отмечается, митрополит Павел будет находиться под круглосуточным домашним арестом вдали от лавры, он должен будет носить электронный браслет.

Также сообщается, что суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией.

На заседание его буквально насильно привели, несмотря на плохое самочувствие и отсутствие каких-либо реальных доказательств его виновности.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности грандиозного скандала властей Украины с владыкой Павлом.