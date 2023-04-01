За рога и в стойло: чем угрожали Реджепу Эрдогану из-за нежелания пропускать Финляндию в НАТО

Фото, видео: REUTERS / ANK10 / NATO; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Глава Турции заявил, что был «вынужден» рассмотреть инициативу Хельсинки отдельно от шведской.

Вашингтон мог запугать и в то же время предложить нечто выгодное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в обмен на его согласие на вступление Финляндии в НАТО. Такой подход «кнута и пряника» вполне в духе американской внешней политики, отметил политолог Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru.

По его мнению, в качестве «пряника» Эрдогану могли пообещать новые военные самолеты и другие «ништяки», а также сохранение за Турцией статуса члена НАТО и союзника США.

С другой стороны, добавил Никулин, турецкому лидеру могли пригрозить «кнутом» в виде ужасающего по своим последствиям землетрясения, от которого погибли почти 50 тысяч граждан Турции. Эксперт не исключил, что природная катастрофа стала демонстрацией возможностей военно-промышленного комплекса США.

«Так что всю мощь американского гнева он на себе уже почувствовал. Видимо, ему сказали: „Будешь дальше упираться, мы еще что-нибудь ‚интересное‘ тебе покажем“. В общем, кнутом и пряником американцы загоняют своих союзников в стойло — все, как обычно», — указал Никулин.

Нельзя не учитывать и то, что Эрдоган известен своей «многовекторностью» и умением выторговывать различные выгоды для своей страны, напомнил Никулин. Поэтому, возможно, что и здесь турецкий лидер заключил некую удачную сделку в обмен на изменение позиции по Финляндии.

«В общем-то Эрдоган в своем репертуаре. Даже то, что он полгода упирался, для него уже большое „достижение“. Поэтому ничего тут особенного нет, было прогнозируемо, что он поупрямится, да и что-нибудь себе выторгует», — прокомментировал эксперт.

Наконец, обратил внимание Никулин, у Эрдогана была непримиримая позиция по вступлению в НАТО Швеции, где неоднократно сжигали священную книгу мусульман Коран и оскорбляли лично его. Подобных претензий к Финляндии у турецкого лидера не было. Так что с учетом давления США решение Эрдогана было вполне ожидаемым, заключил Никулин.

Как сообщал 5-tv.ru, сам Эрдоган ранее подчеркнул, что «вынужден» был рассмотреть инициативу Хельсинки о вступлении в НАТО отдельно от шведской, хотя страны одновременно заявили о желании присоединиться к альянсу. По словам главы Турции, в Финляндии «нет таких проявлений терроризма, как в Швеции».