Политолог Асафов: Путин предложил Европе единственный способ выжить

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В утвержденной президентом Концепции внешней политики Россия — справедливый защитник всех, кому требуется защита.

Президент РФ Владимир Путин предложил европейцам единственный способ выжить, присоединившись к евразийскому пространству и отказавшись от вассального подчинения США. Именно это подразумевает подписанная главой государства новая Концепция внешней политики России, отметил политолог Александр Асафов.

«Здесь мне кажется важным приглашение Европы в евразийское пространство как единственный способ ей выжить, порвав вассальную присягу, в которой она сейчас находится. Очевидно, из-за этого она испытывает определенные сложности и с развитием, экономикой, миграцией в этом ключе», — цитирует Асафова URA.RU.

Политолог уточнил, что во главе угла в новой Концепции стоит задача не сохранить дружеские или коммерческие отношения с другими странами, а защитить суверенитет страны и позиции на международной арене.

При этом, по словам Асафова, не ставится цель достичь верховенства или первенства, что видно в действиях американцев. Интересы России простые — это народосбережение, что прописано и в других ключевых документах, например, в Конституции, указал эксперт.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил пункт Концепции о защите союзников, как одном из важнейших.

«Концептуально фиксируется формирование нового многополярного мира. Россия — справедливый защитник всех, кому требуется защита. В этой Концепции Россия формулируется как один из самых главных центров многополярного мира», — подчеркнул Мартынов.

Также он обратил внимание на то, что впервые в такого рода базовых документах сформулировано понятие Русского мира и России, как хранительницы особой русской цивилизации — мультикультурной и мультинациональной, в базе которой находится понятие справедливости.

В утвержденной российским президентом Концепции внешней политики говорится о том, что в целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, так как американский курс — главный источник антироссийской политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин 31 марта своим указом утвердил обновленную Концепцию внешней политики, сообщив об этом на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России.