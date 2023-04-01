SHAMAN посетил Русский музей Петербурга в рамках своего концертного тура

Фото: 5-tv.ru

Наибольшее впечатление на артиста произвели древние иконы. Какая из них покорила сердце молодого исполнителя?

Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в рамках своего концертного тура посетил Русский музей Петербурга.

Индивидуальную экскурсию для него провела заведующая экскурсионно-лекционным отделом музея Валентина Горлова. Особый интерес у Ярослава вызвали древнерусская иконопись. У одной из икон он задержался больше всех, настолько выразительно она была написана.

«Икона XII века… Меня поразили глаза. Ни у одной из икон не видел такие большие выразительные глаза. Когда на тебя смотрит изображение из глубины веков — это ни с чем не сравнимое ощущение, это завораживает», — признался артист.

Неизгладимое впечатление произвел и легендарный 14-й зал Русского музея, где собраны масштабные полотна Ивана Айвазовского «Девятый вал» и «Волна», а также Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

В конце почти двухчасового мероприятия SHAMAN посетил зал, где висит портрет величайшего гения русской классической музыки Сергея Рахманинова. 1 апреля отмечается 150-летие со дня рождения композитора.

«Рахманинов вывел русскую фортепианную музыку на мировой уровень. Масштаб гения подчеркивает простой факт — его произведения входят в репертуар всех пианистов мира», — подчеркнул SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru публиковал большой фильм о жизни и творческом пути SHAMAN.