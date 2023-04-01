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Варшава настраивает польский народ против россиян и кормит сказками о «неминуемом поражении» РФ на Украине.

Польское общество похоже на лягушку, которую медленно варят, постепенно повышая температуру воды. И прежде, чем лягушка поймет, что происходит, она погибает. Об этом говорится в статье газеты Myśl Polska, автор которой выразил обеспокоенность тем, что поляков готовят к войне с Россией. Перевод на русский язык опубликовало издание EADaily.

В материале отмечается, что еще в XIX веке французы натравливали поляков на русских, подогревая в них ненависть и презрение к России.

«Таким нехитрым способом Наполеон заполучил преданных союзников», — указывает автор.

На сегодняшний день сама Варшава использует против своего народа те же методы пропаганды. В статье говорится, что так называемые эксперты кормят польский народ сказками о «неминуемом поражении России» на Украине и настраивают его против Москвы. Как подчеркивает автор статьи, на самом же деле положение именно Украины и ее армии «крайне критично».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польский обозреватель Эугениуш Зинкевич заявил о подготовке польских граждан к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Журналист обратил внимание на «братания» польских политиков с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сопровождающиеся «бесцеремонностью» по отношению к ядерной державе — России.