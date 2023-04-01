Последнее предупреждение: против кого Си Цзиньпин собрался вести войну?

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Заявление лидера КНР о возможной войне вызвало шок во всем мире. Каких последствий ждать?

Заявление главы КНР Си Цзиньпина о том, что страна должна быть готова к возможной масштабной войне, сопровождавшееся призывами к генералам «воевать храбро», вызвало ажиотаж во всем мире. С кем собрался воевать Китай, агентству EADaily рассказали чиновники и эксперты.

«Речь идет, прежде всего, о Тайваньской проблеме. Китай настаивает на мирном решении этой проблемы, но готов и к военному решению. А подготовка к войне была всегда», — заявил изданию на правах анонимности чиновник из Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

В свою очередь экс-сотрудник Центра международного промышленного сотрудничества (ЮНИДО) Владимир Кожарнович подчеркнул, что вся политика Пекина направлена на взаимовыгодное сотрудничество, и воевать он будет лишь в случае нападения на саму КНР.

«Что касается войны Китая, то он не планирует ни с кем воевать, если на него не нападут извне. Это однозначно видно из большого количества информации и реальных направлений их политики. КНР нацелена на созидание и дальнейшее укрепление потенциала, в том числе, с Россией и Белоруссией», — заявил Кожарнович.

Он обратил внимание на то, что сейчас идет активная подготовка к мероприятию в Чунцине, которое состоится в мае 2023 года. Речь идет о форуме по созданию международной платформы для сотрудничества с Россией и Белоруссией в области разработки и внедрения новых инновационных систем образования.

Си Цзиньпин ранее призвал народно-освободительную армию Китая (НОАК) готовиться к возможной войне против страны. В своем эссе, опубликованном перед заседанием Всекитайского собрания народных представителей, лидер КНР отметил, что государству могут быть навязаны войны, поэтому его вооруженным силам придется «говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения».

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru объяснил, к какой войне Си Цзиньпин готовит Китай.