Во сколько россиянам обойдутся путевки в Турцию в 2023 году?

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Более 50% всех забронированных на лето туров приходится на турецкие регионы.

Российские туроператоры рассказали о ценах на горящие путевки в Турцию в ближайшие месяцы. Как отмечает РИА Новости, на отдых именно в этой стране приходится более 50% всех броней.

Проанализировав показатели, эксперты сервиса «Слетать.ру» отметили, что в последнее время рост цен на путевки только ускорился. В сравнении с предыдущими месяцами — аж на 30%. Общая стоимость тура на двоих на неделю теперь в среднем выходит на 195 тысяч рублей, если речь идет о лучших гостиницах и сервисе «все включено».

При этом, специалисты по путешествиям подчеркивают, что цены стоять на месте не планируют — через несколько недель стоимость путевок может снова подскочить. Впрочем, для весенне-летнего периода такая ситуация стандартна.

В дополнение к этому эксперты Tez Tour подчеркнули, что недельный тур на двоих в отель с четырьмя звездами может выйти и на 100 тысяч рублей. А если запросы будут еще ниже — то цена, соответственно, уменьшится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли туристам в Турцию. Эксперт рассказал о самых безопасных местах в стране.