Российский МИД поздравил Зеленского с профессиональным праздником 1 апреля

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В ведомстве отреагировали на арест киевским режимом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. День дурака в самом разгаре?

МИД России напомнил о комедийном прошлом президента Украины Владимира Зеленского, поздравив его 1 апреля с «профессиональным праздником» — Днем дурака. Так в ведомстве отреагировали на арест в Киеве митрополита Павла.

«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской Юмориной. Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее в этот день стало известно, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) после допроса отправлен под домашний арест. Служба безопасности Украины (СБУ) пытается вменить ему «разжигание межрелигиозной розни» и «проклятие президента».

На днях Павел, исчерпав другие возможности отстоять лавру, напрямую обратился к Зеленскому и его «своре», заявив, что слезы православной братии упадут на их головы. Многие сочли, что этими словами Павел проклял главу Незалежной.

Также митрополит Киево-Печерской лавры в своей проповеди отметил, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) «сгинет, как роса на солнце» и о него «вытрут ноги».

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