Треснул мир напополам: зачем НАТО готовит грандиозные учения Air Defender

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В Европе готовятся маневры с участием 200 истребителей и около десяти тысяч военнослужащих. Кого альянс хочет напугать своей летающей армадой?

Невиданные по масштабам учения Air Defender, анонсированные НАТО на июнь этого года в Европе, — логичное продолжение начавшегося раскола мира на Запад и Восток. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru озвучил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Происходит то, что и следовало ожидать — раздел мира. Мы увидели сначала энергетический раздел на две зоны — Запад и Восток, когда российские энергоресурсы переориентируются на Индию и Китай, а ближневосточные — на Европу и США. Теперь это происходит еще и на военной почве», — пояснил политолог.

По словам Крутакова, Air Defender — это демонстрация силы, в первую очередь рассчитанная на внутреннюю европейскую аудиторию. Политолог сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 1973 года, известным как «нефтяное эмбарго», когда правительство США впервые жестко указало европейским столицам на их полную несамостоятельность и зависимость от Вашингтона.

«Тогда Никсон (президент США с 1969 по 1974 год Ричард Никсон — Прим. ред.), не ставя в известность европейские правительства, привел в полную боевую готовность все американские войска в Европе. Тем самым он не позволил Европе договариваться с арабами [о поставках нефти]. Он сказал: „Пока сапог американского солдата стоит в Европе, вы никогда самостоятельно договариваться ни с кем не будете“. Сегодня приблизительно та же ситуация», — отметил Крутаков.

Кроме того, запланированные учения — это ответ Запада на объявленные Россией планы размещения ядерных ракет в Белоруссии, а также на заявление Москвы и Пекина о совместной борьбе за новый мир.

«Мы уже обозначили, как бы это ни обставлялось, союз Китая и России, который фактически оформился и был объявлен на самом высоком уровне. Заявление о совместной борьбе за новый мир — это ничто иное как заявка на военный блок. Поэтому идет оформление как с той стороны, так и с этой», — заключил Крутаков.

На официальном сайте Вооруженных сил Германии появилась информация о том, что НАТО проведет в июне самые масштабные за всю свою историю учения истребителей под названием Air Defender 2023.

Отмечается, что в одиннадцатидневных маневрах примут участие более 200 военных самолетов и около десяти тысяч военнослужащих из 20 стран Европы, Японии и США. На время учений воздушное пространство ФРГ будет частично закрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга может занять нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.