Я устала: 18-летняя жительница Новоалтайска утопила в раковине новорожденного сына

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По предварительным данным, девушка совершила преступление, когда в доме была ее младшая сестра. Могла ли она уберечь малыша от трагедии?

Юная девушка из Новоалтайска утопила в раковине собственного новорожденного сына. Как сообщил источник 5-tv.ru, все произошло, когда в доме рядом с 18-летней находилась ее младшая двоюродная сестра. Что толкнуло молодую маму на ужасающий поступок?

По версии следствия, малыш у юной особы родился раньше срока. Ее выписали из больницы, когда маленькому ребенку было всего около шести недель.

«Она приехала с малышом и отцом ребенка к своей старшей сестре на время, чтобы та помогала ей ухаживать за сыном. Дождалась, пока сожитель и старшая сестра уйдут из дома и утопила ребенка. В это время с ней была младшая двоюродная сестра», — рассказал источник.

Теперь девушке грозит суровое наказание по уголовной статье. Подробности дела выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье девушка заказала убийство матери, которая ею очень гордилась.