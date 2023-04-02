«Бил меня по лицу»: дочь Пригожина рассказала о зверствах бывшего парня

Дочь Пригожина рассказала о прошлых отношениях, в которых ее избивал мужчина

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Даная Пригожина показала архивное фото с побоями от экс-возлюбленного.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная активно ведет личный блог. В социальных сетях она рассказывает о воспитании сына Даниэля, который родился в августе 2022 года.

О своей личной жизни девушка не рассказывает в подробностях, так как ее супруг находится далеко от светского мира и выбирает вести непубличный образ жизни. В марте прошлого года она вышла замуж за мужчину, который служит в правоохранительных органах, его зовут Евгений. В сети девушка много говорит о том, как гордится своим мужем, который стал опорой и поддержкой для нее.

В своем блоге Пригожина поделилась неудачей в личной жизни. До знакомства с будущим супругом она десять лет встречалась с тираном, который ее бил, а также унижал и исчезал на несколько суток, чтобы встретиться с друзьями.

Звездная дочь не рассказывала о насилии семье. Она прятала синяки. Однако недавно Даная решилась показать фото, как она выглядела после избиения. Фото, которые она выложила в свой блог, опубликовало издание «ВокругТВ».

Даная сделала откровение после того, как одна из подписчиц спросила совета о том, что ей делать с супругом, который поднимает на нее руку. Дочь Пригожина утвердительно ответила, что от такого человека необходимо бежать. При этом она объяснила, что ей сейчас легко давать советы несмотря на то, что она сама длительное время не могла уйти от деспота.

«Мне было так плохо! Меня тошнило. А бил меня молодой человек по голове, по лицу», — рассказала модель.

После того, как побои повторились, она собралась с силами и ушла от бывшего. Пригожина считает, что если мужчина один раз ударил, то значит сделает это еще раз. Только сейчас она стала осознавать, что ей требовалась поддержка близких. Побои нельзя было утаивать.

Также Даная рассказала, что через некоторое время ее экс-возлюбленный попал в тюрьму.

«Его сам Бог наказал и его посадили», — заметила она.

После расставания с тираном Даная считает, что нынешний муж Евгений спас ее, так как она находилась в депрессивном состоянии и боялась снова доверять мужскому полу. Поэтому Евгению пришлось долго добиваться расположения девушки и делать для нее все возможное, чтобы заполучить ее доверие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Александре Митрошиной.

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