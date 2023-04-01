Пранкеры Лексус и Вован выдали Грету Тунберг замуж за сына Уилла Смита

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Голливудский актер отреагировал очень странно. Его напугала мысль о скором пополнении в большой семье?

Знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус в честь 1 апреля порадовали новым выпуском, в котором разыграли самого Уилла Смита и его сына Джейдена. В своем Telegram-канале блогеры выложили запись их телефонного разговора с американскими знаменитостями.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров дозвонились до актера и его сына от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Удивлению Уилла Смита не было предела, ведь российские пранкеры заявили, что Грета и Джейден любят друг друга и…уже ожидают пополнение в семействе.

«Я хочу, чтобы вы благословили наш брак. Я думаю, что я беременна от него. Уилл, вы скоро станете дедушкой. Я надеюсь, вы счастливы. Я буду Гретой Смит», — заявила актриса, играющая экоактивистку.

Уилл Смит, кстати, не растерялся и даже обрадовался.

«Это супер. Учитывая все это, все что ты делаешь для нашего мира, я буду счастлив. Я буду счастлив видеть Грету Смит», — сказал в ответ голливудский актер.

Более того, он добавил, что уже планирует записать музыку на эту тему. То ли он решил подыграть Вовану и Лексусу, то ли и правда обрадовался новостям о том, что станет дедушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой ЕЦБ от имени Зеленского.