«Уильям склонен к приступам ярости»: как Кейт Миддлтон спасла мужа

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Королевский эксперт Том Куинн считает, что Кейт Миддлтон помогает Уильяму найти баланс с агрессией.

История про противоположности, которые притягиваются, — это про Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом заявил королевский эксперт Том Куинн изданию Express.

Принц и принцесса Уэльские в браке уже 12 лет, у них уже трое детей. Их союз кажется эталоном, а их взаимоотношения с детьми как восхищают, так и заставляют завидовать многих. Фанаты британской семьи уверены, что королевские особы воспитывают детей абсолютно здоровыми и счастливыми людьми.

В своем анализе Том Куинн вспомнил, какую характеристику принц Гарри дал своему старшему брату.

«Уильям склонен к эмоциональным вспышкам и внезапным приступам ярости», — вспомнил эксперт.

Куинн отметил, что такая черта характера связана с поколениями королевских особ, особенно к наследникам престола, которые всегда были склонны к истеричному поведению.

Однако Кейт, в отличие от мужа, обладает невероятным спокойствием, которое порой кажется ненастоящим и наигранным, словно другой человек на ее месте давно бы уже потерял власть над эмоциями.

«Кейт олицетворяет ту твердость, которую олицетворяла покойная королева, что-то вроде установки „никогда не жалуйся, никогда не объясняй“», — говорит Том Куинн.

Королевский эксперт утверждает, что принц Уильям более эмоционален и ему не хватало такого спокойствия, как у Миддлтон, поэтому такая разница в темпераментах помогает им сохранить крепкий союз.

«Она дала ему то, в чем он всегда нуждался. Ему очень повезло!» — подытожил специалист.

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