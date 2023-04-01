«Это не шутка»: 42-летняя Наталья Бочкарева стала мамой в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Знаменитость скрывала беременность. Неужели это не первоапрельская шутка?

Актриса Наталья Бочкарева, которая больше всего известна, как Даша из сериала «Счастливы вместе», стала многодетной мамой. У 42-летней женщины родился третий ребенок. Радостную новость звезда сообщила в блоге Instagram*.

«Плюс один! В нашей семье случилось долгожданное чудо!» — написала Бочкарева.

Актриса призналась, что шла к этому долго и уже даже отчаялась, что никогда не познает радость материнства вновь. Но, к счастью, звезда встретила акушера-гинеколога, которая вселила надежду и уверенность, что после 40 лет шансов родить совершенно не мало.

Наталья выложила публикацию, на которой обнимает врача и держит букет с цветами. Под постом актриса описала свою позднюю беременность и отметила, что на протяжении девяти месяцев она работала. И, судя по тому, что врачи не ставили ей запретов, все протекало нормально.

«В общем, я теперь многодетная мать, безумно этому рада и счастлива и это не первоапрельская шутка», — написала звезда для тех, кто мог принять за шутку новость.

Комментарии под фото переполнены радостными поздравлениями. Многие остались удивлены новостью о рождении ребенка, ведь знаменитость скрывала беременность от фанатов.

«10 неожиданностей из 10»;

«Дорогая Наталья, мои поздравления! Ура!;

«Растите большими и здоровыми», — пишут подписчики.

Пол третьего малыша звезда упорно скрывает. Можно только догадываться по синему платью и шарикам в этих же тонах, что родился мальчик.

Наталья Бочкарева замужем за бизнесменом по имени Роман. Прежде, актриса была в браке с адвокатом Николаем Борисовым, с которым прожила около десяти лет и родила двоих детей Ивана и Марию. С экс-супругом Бочкарева находится в приятельских отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева беременна.

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