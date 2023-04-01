Невероятно, но факт: что происходит с организмом во время смеха

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Психиатр Костюк рассказал, что при смехе активизируется работа до 80 мышц. К чему это приводит?

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий», — говорится в издании.

Психиатр отмечает, что во время смеха у человека меняется тип дыхания, поэтому кислородный обмен в мозге, органах и тканях повышается. Более того, уходят застойные явления в легких.

Результаты медицинских исследований говорят о том, что оптимисты реже страдают вирусными заболеваниями и лучше заботятся о своем здоровье, так как ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек. Это делает их устойчивее к разного рода заболеваниям.

По словам врача, у пациентов, которые настроены позитивно, быстрее и легче проходит реабилитационный процесс. Костюк объяснил, что это зависит от того, насколько часто вырабатывается гормон радости — серотонин, который является природным обезболивающим.

У пессимистов в организме преобладает гормон стресса — кортизол, который может не только усиливать болевые ощущения, но и стать причиной развития заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог перечислил пять мыслей, которые мешают жить после 30 лет.