Не «на честном слове»: как правильно давать деньги в долг

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Официально оформленный документ более надежный вариант?

Специалисты Роскачества поделились тем, как правильно брать и давать деньги в долг с юридической точки зрения. Это важно тогда, когда сделка проходит между двумя людьми. Каждая договоренность должна быть правильно оформлена и закреплена, сообщает RT.

Для начала нужно взять с заемщика расписку или подписать договор. Притом, что в первом документе важно указать данные паспорта и взятую сумму, а также временные рамки, через которые займ необходимо будет вернуть.

Если такой контракт оформляется, то в нем указывается то, в каком виде выданы деньги и как они будут возвращены, также заемщик указывает проценты за использование его денег. Юристы расценивают официально оформленный договор как более надежный вариант.

Заверенные документы помогут добиться справедливости в том случае, если займ будут отказываться возвращать или участник соглашения выйдет из поля зрения. Поэтому как только стало известно, что участник соглашения забыл о своем обязательстве, то с документами будет возможность обратиться в суд и восстановить справедливость.

«Ну а если вы заняли деньги „на честном слове“, то тут уже ничего не сделаешь», — отмечает эксперт.

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