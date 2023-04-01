«Стоп! Куда? Не может быть»: что сгубило талантливую актрису России Евгению Брик

Россияне до сих пор не оправились с уходом актрисы Евгении Брик

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Знаменитости не стало год назад — из жизни она ушла словно на кончиках пальцев, чтобы никого не беспокоить. Зато потом тишина закончилась.

Около года назад россияне потеряли одну из самых красивых, талантливых и скромных актрис Евгению Брик. Ее смерть стала для россиян как гром среди ясного неба. До последнего момента никто и не подозревал, что дни знаменитости сочтены. Из этого мира она для всех ушла словно на кончиках пальцев, без единого шороха. Зато потом тишина закончилась.

И дело не только в том, что это было неожиданно. Просто никто оказался не готов терять Евгению: ни ее близкие, ни друзья, ни даже те, кто вообще ее не знал.

В числе таких людей, к примеру, актриса Ирина Гринева. Знаменитость вспоминала, что узнала о смерти Евгении из соцсетей и даже сначала не поняла, о чем шла речь. Таких людей не может вот-так вот рано забирать Вселенная, где-то говорил внутренний голос.

«Сажусь в машину, опять красивое фото, и эти глаза смотрят прямо мне в сердце и надпись: „Лети“. Стоп! Лети? Куда лети? Этого не может быть, листаю, читаю. Ее больше нет. И слово такое страшное — умерла», — цитирует знаменитость издание StarHit.ru.

А когда пришло понимание, лицо Евгении, по словам актрисы, еще несколько дней стояло у нее перед глазами. С ним просыпалась, с ним ложилась спать. Хотелось просто крепко обнять незнакомого, но такого родного человека.

«Разве такие красивые умирают? Но я верю, что Бог забирает с земли в самое лучшее время для спасения души и, видимо, это было лучшее время», — говорит она.

Прохожее потрясение пережила другая коллега Евгении Любовь Толкалина. Знаменитости знали друг друга и работали на одной съемочной площадке бельгийского сериала «Матрешки». Тогда-то актриса поняла, какой человек Женя: простая, открытая, всегда готовая прийти на помощь.

«Я завидовала ей, что она так умеет. Так просто, легко, понятно, открыто. <…> Теперь у смерти ее лицо. Не налюбуешься, какое красивое», — говорила Любовь Толкалина.

Такой ее запомнили и другие коллеги, родные, обычные поклонники. И пусть у Евгении было не так много ролей, зато каждая второстепенная — эта незабываемо рассказанная история. И зритель в этом мог убедиться в частности по картинам «Оттепель», «Стиляги», «Тиски», «Долгий путь домой».

Евгения Брик — российская актриса театра и кино. Популярность ей принесли такие фильмы и телесериалы, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914», «Адаптация», «Одесса». Знаменитость становилась лауреатом премии «Золотой орел», и была номинантом на премию «Ника». В личной жизни была счастлива с режиссером Валерием Тодоровским, от которого родила дочь Зою.

Актрисы не стало 10 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе, причина смерти — онкологическое заболевание.

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