Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Еще недавно балерина заявляла, что раньше весны не расстается с праздничными атрибутами. Когда же придет время?

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась новогодней елкой на своем участке. Праздничное дерево знаменитость сняла на камеру по дороге в баню и выложила видео в соцсети.

Подписчикам экс-солистка Большого театра пояснила, что в доме у нее каждый день праздник, и возле дома, видимо, тоже. Украшает территорию трехметровая ель, на которой все еще сверкает желтыми огнями гирлянда. Ей в тон горят и подсвеченные здания на участке балерины.

«Посмотрите, какая красивая елочка у нас. У нас праздник каждый день. <…> Короче говоря, я иду в баню», — подписала видео танцовщица.

К слову, новогодняя елка в апреле — это традиция для Анастасии Волочковой. Ранее она не раз признавалась, что раньше этого весеннего месяца праздничные украшения в доме не убираются. Да и готовится встречать Новый год Настя всегда раньше остальных, не изменяя себе в неординарности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня открыто ищет спонсора в соцсетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.