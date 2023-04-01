Поляки избили двоих украинцев после дружной пьянки в парке: «Ненавидим!»

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Оба молодых человека хорошо владели польским языком и давно жили в стране. Но обидчики на это не посмотрели.

Шумная вечеринка в парке закончилась межнациональным конфликтом с дракой в одном из парков польского города Лодзь. Общий язык там не нашли местные жители и граждане с украинскими корнями. Последним признались в ненависти и по-плохому попросили отправиться домой, рассказывает издание EADaily со ссылкой на Wprost.

В материале отмечается, что инцидент случился еще в конце марта, но широкую огласку получил только сейчас. Тогда двое молодых братьев из Украины, 38 и 26 лет, прогуливались по парку и решили присоединиться к шумной компании отдыхающих поляков. Сначала, предположительно, все было хорошо — веселье, релакс, много общих тем для разговоров. Но потом, под влиянием спиртного, дружная нота в диаологе куда-то неожиданно исчезла — молодые люди начали общаться на «ножах», а потом дошло и до кулаков. Причем первыми начали поляки.

Как оказалось, их разозлило происхождение молодых людей. В их адрес поляки выкрикивали самые обидные слова:

«Мы вас ненавидим! Идите домой!».

Украинцы при этом пытались как-то смягчить ситуацию, но обидчики следом набросились с кулаками и нанесли тяжелые травмы, вплоть до переломов.

«Очень быстро нанесли первые удары. А когда нас повалили на землю, у нас не было шансов», — рассказал Павел, один из пострадавших.

При этом в местной прокуратуре пока никаких выводов о причинах инцидента не делают. Правоохранители не уверены, что дело в национальной неприязни, так как потерпевшие украинцы давно живут в Польше и хорошо владеют местным языком.

В ближайшее время троим подозреваемым по делу избиения предъявят обвинение, им грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас они находятся под надзором полиции и не имеют возможности контактировать с пострадавшими.

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