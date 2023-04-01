Джо Байден откажется ехать на коронацию короля Великобритании Карла III

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Вместо президента США на торжественную церемонию, возможно, придет первая леди Джилл Байден.

Президент США Джо Байден отклонит приглашение на коронацию британского короля Карла III, которая состоится в мае в Лондоне. Об этом сообщают сотрудники газеты The Daily Telegraph, уточняя, что вместо американского лидера может прилететь первая леди Джилл Байден. Причиной тому называют состояние здоровья 80-летнего президента. Отмечается, что перелеты и дальние поездки чрезвычайно его выматывают, посему администрация старается сокращать их количество.

В апреле Байден отправится в Ирландию, визит уже запланирован. Поэтому едва ли вскоре после такого испытания пожилого политика отпустят в Великобританию, отмечает EADaily. 11 апреля президент США приедет в Белфаст, неподалеку, в провинции Ольстер, в это время будет по делам монаршей важности Карл III. По прогнозам администрации Байдена, тогда-то он и встретится с королем, с которым поддерживает «крепкие отношения».

Ситуацию с приглашением на коронацию прокомментировал член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Боб Сили. Он был явно возмущен игнорированием столь важного повода и подчеркнул, что сам на месте президента США ни за что не пропустил бы церемонию. Сили назвал решение Байдена глупым. Однако мероприятие, напоминают ему коллеги, не является обязательным для американского лидера.

Коронация 74-летнего Карла III состоится 6 мая. Титул перешел к нему от матери Елизаветы II, что скончалась восемь месяцев назад в возрасте в возрасте 96 лет. На церемонию приглашены две тысячи гостей, в том числе главы Бельгии, Венгрии, Монако, Испании, Франции, Японии и других стан, а также международных организаций. Посол России в Лондоне Андрей Келин, по собственным словам, не ожидает открытки с приглашением от букингемского дворца. Не те сегодня времена и политические настроения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто написал гимн для коронации Карла III.