Канцлер ФРГ Шольц призвал немцев готовиться к затяжному конфликту на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Глава правительства ФРГ заявил, что Берлин сделает все возможное для продолжения поддержки Киева, пока это необходимо.

Во время выступления на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что кровопролитие на Украине может продлиться еще два или даже четыре года, отметив при этом Германия будет прикладывать все усилия для поддержки киевского режима.

«Мы будем делать все, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку так долго, как это потребуется. Ведь может быть, что это продлится два, три, четыре года», — заявил Шольц.

В свою очередь, замглавы МИД Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с немецким канцлером и заявил, что режим в Киеве не собирается ждать так долго. По его словам, на Банковой рассчитывают закончить противостояние уже в этом году. На своих условиях, разумеется, и — само собой — при «большой поддержке союзников».

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ.