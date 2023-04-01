Внебрачный сын Валерия Золотухина: «Хочу стать таким же прекрасным актером»

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Наследник легендарного артиста всегда был привязан к отцу. Близкие не решились сразу сообщать юноше о смерти родителя, сказали, он уехал в командировку.

Через десять лет после смерти народного артиста РСФСР Валерия Золотухина его младший сын Иван делает первые шаги в актерской карьере. Он стал единственным из трех детей знаменитости, кто решил пойти по стопам отца. Более того, юноша и внешне — копия папы. Иван Золотухин родился от любви мэтра и его последней избранницы Ирины Линдт. \

С юных лет он тяготел к сцене, уже в три года снялся в первом киноэпизоде. За ним последовали еще роли, учеба в детском театральном центре «Премьера», а потом и в Московской театральной школе имени Олега Табакова. Иван также сыграл главную роль в постановке Ирины Линдт «Истории одного городка».

«Я хочу стать таким же прекрасным актером, как и мой отец, но все же я — не он. У меня свой путь, свои цели и планы. Я хочу и буду добиваться того, чтобы про меня говорили как про Ивана Золотухина», — сказал юноша в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Когда Валерий Золотухин умер, его младшему сыну сказали — папа уехал в командировку. Надолго. Но прошло время, и пришлось узнать правду. Смириться с ней Ивану до сих пор непросто. По словам молодого актера, отец часто снится ему. Очень хочется обратиться к родителю за советом, очень хотелось бы сыграть с ним на одной сцене. К счастью, у парня есть мама, которую он также считает сильным наставником и человеком, доверяет ее мнению.

Иван Золотухин увлекается музыкой. Два года назад полюбил играть на гитаре, теперь занимается с репетитором. Парень даже подумывает собрать группу. Его учитель уже согласился стать барабанщиком в коллективе. Начинающий артист уверен, что в его профессии страх недопустим. Он готов идти за своей мечтой о кино несмотря ни на что.

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