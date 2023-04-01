Стал известен возможный претендент на пост генсека НАТО

Иван Обухов 15

Глава ЕК Фон дер Ляйен может возглавить НАТО после ухода Столтенберга

Стал известен возможный претендент на пост генсека НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

СМИ получили информацию о то, кто может занять место генсека ООН после ухода с поста Йенса Столтенберга.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может занять пост генерального секретаря Североатлантического альянса после ухода с этой должности Йенса Столтенберга. Об этом стало известно из публикации в газете The Sun.

По имеющейся у журналистов информации, часть входящих в НАТО стран выступили за то, чтобы фон дер Ляйен встала во главе организации уже в октябре. При этом ее полномочия на посту главы Еврокомиссии истекают лишь в 2024 году.

Таблоид отметил, что назначение на этот пост фон дер Ляйен с высокой долей вероятности встретит сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь британцев.

По информации The Sun, Великобритания собирается обратить внимание других государсnв-членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Бундесвера в период с 2013 по 2019 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский генерал рассказал чего ждать в зоне СВО.

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