В США признали эффективность решения Путина о размещения ядерного оружия в Белоруссии

CNN: решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии сдержало Запад на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Колумнист CNN написал, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии предотвратило эскалацию вооруженного конфликта на Украине.

Решение разместить тактическое ядерное оружие на белорусской территории, принятое президентом РФ Владимиром Путиным дало России возможность сдержать страны Запада от полномасштабного вмешательства в вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил колумнист и писатель Кир Джайлз в своей в статье для CNN.

«Россия уже „применила“ ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — написал журналист.

В конце прошлой недели российский лидер заявил, что Москва и Минск достигли договоренности в вопросе размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Владимир Путин проинформировал, что строительство специального хранилища для российских ракет на белорусской территории будет завершено к началу июля.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле ответили на появление петиции на сайте Зеленского о ядерном оружии на Украине.