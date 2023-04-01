Джонсон победил Дацика на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и попросил гражданство РФ

Дацик уступил Джонсону решением судей в боксерском поединке на турнире в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Torsten Helmke; 5-tv.ru

Болельщики встретили слова американского бойца о желании жить в России приветственными криками. Любопытно, что во время поединка переживали они главным образом за Рыжего Тарзана.

Американский боксер Кевин Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После награждения спортсмен из США попросил предоставить ему российское гражданство.

Бой прошел в ночь на 1 апреля. В течение всех трех раундов картина поединка была одной и той же: Дацик шел вперед, а Джонсон отбивался джебом и почти не проводил силовых ударов.

В итоге Рыжий Тарзан имел явное преимущество по силовым ударам, а по количеству выброшенных доминировал Кевин Джонсон. Судьям второе показалось важнее — они присудили победу американцу.

После награждения Кевин Джонсон признался, что очень хочет получить российский паспорт. Спортсмен объяснил, что ему очень нравится Россия. Он хочет жить в ней и видеться «со своим другом Александром Поветкиным».

Зал встретил заявление американца приветственными криками. Примечательно, что собравшиеся болельщики в ходе боя переживали главным образом за Дацика, однако не смогли остаться равнодушными к словам Джонсона.

В первом поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Николай Данилов единогласным решением судей победил Евгения Орлова. Во втором бою Артем Сусленков нокаутировал спортсмена из Ганы Эбенезера Тете. В соглавном бою Павел Шульский единогласным решением судей выиграл у Данило Сузарта.

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