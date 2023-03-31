Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов

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Всего реестр на этой неделе пополнился шестью строчками.

Минюст России включил в реестр иноагентов лидеры группы «Ногу свело!» Максима Покровского.

«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще Максим Покровский критиковал россиян и участвовал в сборе денег в поддержку Украины.

Наряду с музыкантом список иностранных агентов пополнили:

Сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко; Глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров; Проект «Теплица социальных технологий»; Объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»; Объединение «Настоящая Россия».

На минувшей неделе 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова.