Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов

Игорь Рязов 56
Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Всего реестр на этой неделе пополнился шестью строчками.

Минюст России включил в реестр иноагентов лидеры группы «Ногу свело!» Максима Покровского.

«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще Максим Покровский критиковал россиян и участвовал в сборе денег в поддержку Украины.

Наряду с музыкантом список иностранных агентов пополнили:

  1. Сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко;
  2. Глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров;
  3. Проект «Теплица социальных технологий»;
  4. Объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»;
  5. Объединение «Настоящая Россия».

На минувшей неделе 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова.

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