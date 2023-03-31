Заболевший ковидом Денис Мацуев рассказал о своем состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Знаменитый пианист заверил, что все билеты на концерты к 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова будут действительны.

Российский пианист Денис Мацуев, сообщивший ранее о переносе своих концертов из-за заболевания ковидом, рассказал о своем состоянии. Комментарий известный музыкант дал 5-tv.ru.

«У меня все замечательно. То, что там написано, это все правда. Больше ничего не могу сказать», — сообщил Денис Мацуев.

Пианист также добавил, что все концерты с его участием обязательно состоятся. Их даты будут объявлены в ближайшее время.

Под «там написано» Денис Мацуев имеет в виду материал ТАСС. В нем говорится, что из-за болезни пианиста пришлось перенести концерты к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Выступления должны были состоятся 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии. Теперь ожидается, что их проведут в другие даты до конца апреля.

«Все билеты будут обязательно действительны <…> (Но в таком состоянии. — Прим. ред.) пять концертов Рахманинова подряд лучше не играть. Ты должен быть в самой высшей своей форме как технической, так и душевной, моральной. Когда 40 температура — лучше не выходить на сцену. Можно оттуда и не уйти потом», — отмечал музыкант.

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