Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр в случае падения Авдеевки и Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

По мнению Кучмы, в скором времени может быть колоссальный прорыв фронта.

В случае потери Авдеевки и Артемовска украинские националисты могут отступить за Днепр. Об этом заявил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, российские бойцы уже практически взяли Авдеевку и она в скором времени превратится в новый Артемовск.

Он также добавил, что российские военные могут прорвать линию соприкосновения и выйти на Днепр.

«Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины», — заявил Соскин.

К слову, недавно генеральный штаб ВСУ признал успех российской армии в Артемовске. В эпицентре боевых действий находились Артемовск, Авдеевка, Белогоровка и Марьинка. Армия России отразила за сутки 48 атак на различных направлениях.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский боевик рассказал о ситуации в Артемовске.