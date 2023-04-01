Ваня Дмитриенко: я украл у мамы деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

За свои 17 лет артист уже успел попасть в уголовный розыск и даже чуть не сжег квартиру.

В девятилетнем возрасте Ваня Дмитриенко украл деньги у своей мамы, чтобы в компьютерной игре купить «раскраску для оружия». Об этом он рассказал на музыкальной премии «Нового радио».

Ради виртуальной забавы певец вытащил из семейной шкатулки 15 тысяч рублей. Маленького воришку сразу же раскусили, хотя он долго не признавался в содеянном. Отчим Вани, который служил тогда полковником полиции, отправил будущего артиста в участок.

«Там я разговаривал с серьезным дядей», — вспоминает певец.

По признанию Дмитриенко, мать артиста в тот момент очень обиделась на него, разочаровавшись в поступке сына. Инцидент стал уроком для будущего певца, и после этого, как рассказывает сам Ваня, он больше не врал родителям.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитриенко попал в уголовный розыск.