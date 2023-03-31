«Лучше не выходить»: Мацуев заболел ковидом и переносит концерты

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Можно ли вернуть деньги за билеты и будут ли выступления позже?

Выдающийся российский пианист Денис Мацуев сообщил о своей болезни. Как рассказал артист, дело в том, что он вновь заразился коронавирусом. В последний раз это случилось около двух лет назад. В связи с этим обстоятельством народный артист РФ просто вынужден перенести свои ближайшие выступления. Речь идет, в частности, о концертах к 150-летнему юбилею композитора и пианиста Сергея Рахманинова, пишет ТАСС.

Уже известно, что все шоу Мацуева, запланированные на 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии, просто перенесут, а не отменят. Это означает, что все купленные зрителями билеты остаются действительными. На какие именно числа организаторы перенесут концерты — пока неясно. Решение примут, вероятно, как только артисту станет чуть лучше. Обо всем обещали сообщить дополнительно.

«Печально то, что это легло на юбилейные даты Сергея Васильевича Рахманинова. Мы сейчас с филармонией принимаем решение обязательного переноса всех этих трех концертов», — пояснил Мацуев в беседе с журналистами.

Народный артист признался, что решение о переносе концертов ему далось нелегко. Однако если у тебя COVID, а состояние объективно оставляет желать лучшего, поступить по-другому просто не получится.

«Ты должен быть в самой высшей своей форме как технической, так и душевной, моральной. Когда 40 температура, лучше не выходить на сцену, можно оттуда и не уйти потом», — объяснил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа дата церемонии Международной премии BraVo.