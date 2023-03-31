Отель «Амбассадор» загорелся в центре Тбилиси: подробности

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По предварительным данным, все началось с пожара во флигеле. Есть ли пострадавшие?

Отель «Амбассадор» загорелся в центре Тбилиси. На месте уже работают бригады спасателей. Огонь распространился по зданию так быстро, что пламя вырвалось наружу и локализовать его пока не представляется возможным, передает телекомпания «Рустави 2».

Видео ЧП активно расходятся по социальным сетям. На кадрах видны толпы, а также слышны сигнальные сирены.

По предварительным данным, пожар начался со флигеля. Затем перекинулся на верхние этажи и крышу.

Информация о пострадавших уточняется. Известно, что персонал и постояльцев успели экстренно эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разгерметизация привела к взрыву и пожару на газопроводе в Свердловской области.