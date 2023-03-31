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Несмотря на то, что артистка закончила факультет прикладной математики, она все равно осуществила свою мечту и стала актрисой.

После школы девушка поступила не в театральный, а на факультет прикладной математики и кибернетики в Томске. Свои мечты о творчестве Елена не забыла, а присоединилась к Студенческому театру эстрадных миниатюр. Это настолько увлекло юную особу, что на другие интересы она закрыла глаза. Но легко ли было ей влиться в мир актеров? 31 марта Алена Бабенко празднует свой юбилей, ей исполнился 51 год, о жизненном пути актрисы рассказало издание StarHit.ru.

Детство и юность

Елена Баранова, а именно так звали актрису до замужества и прихода в кино, появилась на свет в Кемерово, в семье инженера и учительницы музыки. С малых лет Лена мечтала стать балериной, а так же у нее была любовь к музыке, она училась играть на фортепиано и пела там, где ей захочется.

«Была влюблена в Эдит Пиаф. После того как к нам в ДК привезли фильм „Эдит и Марсель“, для меня не существовало другой певицы. У меня до сих пор кассета сохранилась с ее песнями», — признавалась актриса.

Родителей никогда не радовала идея Бабенко стать актрисой, они считали эту профессию несерьезной. Хотя в душе девушки всегда жила тайная мечта стать актрисой.

После первого курса факультета прикладной математики и кибернетики студентка попыталась поступить в Школу-студию МХАТ к Олегу Табакову, но члены жюри комиссии не разглядели в ней достаточного таланта и потенциала. Ближе к окончанию Томского госуниверситета Елена познакомилась с телережиссером Виталием Бабенко и уехала с ним покорять Москву.

Знакомство с Анатолием Ромашиным

Сама беременность оказалась для Бабенко сложной. Она скиталась по знакомым, жила в маленькой хрущевке и у нее совершенно не было денег на витамины.

Какое-то время Бабенко занималась исключительно бытом и воспитанием ребенка, но однажды она познакомилась с женой Анатолия Ромашина, которая предложила ей пойти учиться в группу, которую набирал ее муж во ВГИКе. Бабенко загорелась желанием.

Однако брак пошел по швам после 17 лет, так как актриса позволяла себе гулять, приходить поздно домой и не звонить. Женщине было сложно быть матерью и хорошей женой.

В 2000-м актриса окончила ВГИК и дебютировала в сериале «Каменская». После развода артистка старалась распределять время между работами и уходом за сыном, поэтому недостатка внимания со стороны мамы Никита не испытывал. А кроме того — гордился актерскими успехами мамы.

Эпизодические роли в «Серебряной свадьбе», «Копейке» и комедии «Спасибо» не принесли Бабенко популярности, в отличие от картины Павла Чухрая «Водитель для Веры». В этой картине актриса сыграла дочку генерала, которой с детства поставлена инвалидность.

Первые награды

Когда состоялась премьера, Бабенко была на съемках «Лебединого рая» и не брала трубку, поэтому волна поздравлений ее не накрыла. Тем не менее картина Чухрая получила ряд наград, ну а сама актриса получило награду «Ники» в номинации «Открытие года» и «Золотого Орла» за лучшую женскую роль.

У Бабенко не появилась звездная болезнь. Она продолжила дальше активно работать и сниматься. Она играла с Павлом Деревянко и Михаилом Ефремовым, сыграла с Александром Домогаровым в фильме «Инди», а с Алексеем Серебряковым — в проекте «Свои дети».

С 2008-го актриса блистала в «Современнике», а между съемками и спектаклями успевала участвовать в телешоу — в «Ледниковом периоде», где ее партнером был Роман Костомаров.

Знакомство с мужем

Много лет назад на «Кинотавре» в Сочи на актрису обратил внимание мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина — Эдуард Субочев. Мужчина не видел ни одного фильма с участием актрисы, поэтому заинтересовался ею из-за ее привлекательности. Флирт перерос в роман, а потом и в свадьбу в 2011 году, и с тех пор влюбленные не расстаются.

С учетом того, что артистка сохранила подтянутую фигуру и моложавый вид, трудно поверить, что она носит гордое звание бабушки.

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