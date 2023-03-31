Горячая кухня: ресторан, вращающийся вокруг своей оси, загорелся в Индии

Вращающийся вокруг своей оси ресторан загорелся в Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jose Lucena; 5-tv.ru

Из-за чего произошло ЧП и есть ли пострадавшие?

Грандиозный пожар вспыхнул в ресторане на севере Индии. Заведение располагается на вершине башни и вращается вокруг своей оси, обеспечивая клиентам круговой обзор.

Однако все внимание было направлено на ресторан, который превратился в гигантский факел. Впрочем, пожар продолжался недолго. На место направили десятки машин, пламя потушили в течение 45 минут.