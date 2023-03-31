Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

Российские военные взяли живыми несколько пленных. Стало известно, что одному из них нет и 20 лет.

Под натиском российских подразделений ВСУ оставляют свои позиции под Кременной, там же подорван украинский танк. Те боевики, кто не успел сбежать, массово сдаются в плен. На отбитых у противника опорных пунктах побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Украинские военнопленные были взяты под Кременной. Один из них ранен.

«Уже было темно. Они контратаку наводили и кричали: «Ванька, сдавайся». А мы им кричали в ответ: «Не для того наш дед до Берлина дошел, чтоб я тебе сдавался», — рассказал боец 374 ОСБ Вооруженных сил РФ с позывным «Кот».

Итог сего противостояния ярко иллюстрируют кадры с понурыми солдатами ВСУ. По крайней мере, им-то повезло — остались в живых. В отличие от их соратника. Неподалеку здесь документ, удостоверение: Павлик Олег Александрович, ВСУ. Парню еще 20 лет не было, из Полтавы он сам. Рядом подбитый танк ВСУ.

«Танк так разлетелся, потому что попали в БК. И получился большой бабах», — объяснил боец с позывным «Круглый».

Первое попадание было с РПГ. Как говорят бойцы, «загуслили», обездвижили танк. А дальше его уже добивали из наших танков. Украинская машина Т-80 разлетелась на куски, башня только осталась от нее, и все.

После ратных подвигов бойцы отдыхают. Рядом с ними и их пушистые однополчане — щенки Биба и Боба.

«Это наши новые боевые товарищи. Нас поддерживают, боевой дух поднимают. И ребята были грустные немножко, а сейчас готовы идти вперед и побеждать», — рассказал российский военнослужащий с позывным «Боец».

Под Кременной бой пытаются закончить быстрее. Несмотря на подкрепление, ВСУ не удается получить преимущество, и они постепенно теряют свои позиции — одну за другой.

«Немцы прут, а мы даем им люлей», — сказал боец с позывным «Разведка».

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.