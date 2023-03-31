Вперед, правильным курсом: главное из новой Концепции внешней политики РФ Сегодня, 20:17 56 56 Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Что президент России видит главными угрозами для страны? И как с ними власти планируют бороться?